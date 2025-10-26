La relación comercial entre Canadá y EEUU floreció durante décadas, hasta que llegó Trump

El 1 de febrero de 2025, pocos días después de regresar a la Casa Blanca, Trump firmó decretos para imponer, a partir de marzo, aranceles del 25 % a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, excepto las de energía, fijadas en el 10 %.

Canadá respondió con sus propios gravámenes del 25 % a un total de 30.000 millones de dólares canadienses (21.420 millones de dólares estadounidenses o 18.430 millones de euros) de importaciones estadounidenses.

Canadá es, junto a China, uno de los únicos países del mundo que impuso aranceles en represalia a los anunciados por Trump.

En marzo, el conflicto se intensificó cuando Washington añadió aranceles del 25 % al acero y aluminio canadienses, y Ottawa respondió con gravámenes similares a otros 30.000 millones de dólares canadienses en importaciones procedentes de EE.UU.

En abril, una nueva escalada: la Administración de Trump incluyó aranceles del 25 % a aquellos productos del sector del automóvil que no están incluidos en el tratado tripartito de libre comercio T-MEC. Canadá respondió de forma similar.

Tras ganar las elecciones canadienses en abril, el primer ministro, Mark Carney, inició negociaciones con Washington sobre aranceles, antesala del diálogo que EE.UU., Canadá y México realizarán en 2026 para revisar el T-MEC.

En agosto, Carney decidió suspender algunos de sus aranceles de represalia para facilitar las negociaciones y, en septiembre, Canadá los eliminó prácticamente en su totalidad.

El 21 de octubre, la provincia de Ontario, la más afectada por los aranceles de Trump; inició una campaña publicitaria en EE.UU. en contra de los aranceles que utiliza un discurso pronunciado en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan para criticar los gravámenes.

Cuando la cuña publicitaria se emitió el viernes 24 de octubre, durante el primer partido de la Serie Mundial de béisbol entre el equipo canadiense Azulejos de Toronto y Los Ángeles Dodgers, Trump anunció de forma inesperada la ruptura de las negociaciones comerciales.

El republicano acusó a Canadá de manipular y falsear las palabras de Reagan y exigió que el anuncio fuese retirado de forma inmediata.

El jefe del Gobierno de Ontario, el conservador Doug Ford, anunció poco después que la campaña publicitaria sería terminada el 27 de octubre para permitir que las negociaciones se reanudasen, pero que la cuña se volvería a emitir el 25 de octubre, durante el segundo partido de la Serie Mundial.

De camino a Malasia, y tras comprobar que el anuncio fue emitido de nuevo, Trump decidió aumentar los aranceles a Canadá, del 25 % al 35 %.