León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

Ciudad del Vaticano, 26 oct (EFE).- El papa León XIV ha animado a rezar "incesantemente " por la paz y ha recordado "el sufrimiento y la esperanza" de los niños o ancianos que viven en guerra, tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.