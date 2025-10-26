Miles se manifiestan en Estambul en apoyo al alcalde encarcelado Imamoglu

“No es un espía, es un presidente”, gritaban los manifestantes, entre ellos más de un centenar de diputados y funcionarios del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), la mayor fuerza de la oposición parlamentaria en Turquía, ante las barricadas de las fuerzas del orden desplegadas en torno al Palacio de Justicia de Caglayan.

Trasladado por la policía desde la cárcel donde está en prisión preventiva desde marzo, Imamoglu, de 54 años, entró en el Tribunal de Caglayan para ser interrogado en el marco de una nueva investigación sobre un supuesto espionaje.

"¿Soy un espía? ¿Van a convertirme en espía? ¡Fuera de aquí! (...) Si tuviera que dar mi vida por esta patria celestial, no lo dudaría ni un instante", escribió el edil encarcelado en un breve mensaje publicado en redes sociales antes de ser llevado a testimoniar.

Imamoglu, candidato del CHP a la presidencia de Turquía en las elecciones previstas para 2028 afronta diversas causas abiertas en su contra, desde corrupción a vínculos con el terrorismo.

Tras conocerse el viernes pasado la nueva investigación, en el marco de la cual las autoridades tomaron el control de la televisión TELE2 tras detener a su director, Marden Yanardag, ha había rechazado categóricamente cualquier implicación en un espionaje.

Los manifestantes respondieron al llamado del líder del CHP, Özgur Özel, a pesar de la prohibición de toda reunión, marcha o manifestación en cuatro distritos de la ciudad del Bósforo, incluido el de Beyoglu, donde se encuentra el citado tribunal, que, decretada ayer, viernes, por el gobierno provincial de Estambul, rige durante toda la jornada de este sábado.

Según fuentes del CHP, las calles y carreteras que conducen al barrio de Çaglayan amanecieron hoy bloqueadas, mientras que unos 10.000 policías habían sido desplegados en torno al Palacio de Justicia.

"Hasta que el alcalde Ekrem se vaya (de la corte), nuestros 110 diputados y funcionarios permanecerán aquí y seguirán el proceso. Han superado todos los obstáculos para venir, y ahora espero que todo Estambul se una", dijo Özel ante la multitud.

Imamoglu fue arrestado el 19 de marzo pasado junto a más de cien personas, en su mayoría correligionarios y funcionarios municipales, acusados todos de supuesta corrupción.

Su detención, tildada de 'Golpe de estado civil' por el CHP, desató una ola de multitudinarias protestas ciudadanas en Estambul, que después fueron prohibidas.

Desde ganar las elecciones locales de Turquía en marzo de 2024 y tras la reelección de Imamoglu como alcalde de Estambul ese mismo año, el CHP se vio expuesto a una serie de operaciones policías y judiciales en su contra. Quince alcaldes del CHP han sido detenidos, doce de ellos en la provincia de Estambul.

Según Özel, se trata de un intento del gobierno de "eliminar a través del poder judicial al partido que está preparado para ganar las próximas elecciones y la presidencia", algo que el Gobierno rechaza alegando la independencia de la Justicia turca.

El pasado viernes, İmamoğlu fue absuelto de la acusación de haber estado implicado en una supuesta manipulación de licitaciones, al dictaminar un tribunal estambulí que "no se constataron los elementos jurídicos del delito".

El mismo día, la Fiscalía dio a conocer la nueva investigación contra un número no especificado de personas, entre ellas Yanardag, que habían trabajado para la campaña electoral de Imamoglu, y que supuestamente habrían transmitido a agencias de inteligencia extranjeras, a Israel y a grupo terroristas información de votantes recabada durante ese proceso.

"Soy un periodista patriota y socialista. La última acusación que se me podría hacer es espionaje. Toda mi vida y mi carrera profesional las he dedicado a luchar contra el imperialismo y el sionismo israelí", afirmó hoy Yanardag en su cuenta de X.

Para Özel, el nuevo caso que implica al popular candidato presidencial de los socialdemócratas revela el fracaso del intento de derrotarle mediante una persecución judicial.

"Atacaron su diploma y fracasaron, lo llamaron ladrón y fracasaron, lo acusaron de corrupción y fracasaron, y como último recurso, recurren a cargos de espionaje", declaró el líder opositor.