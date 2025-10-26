Ministro del Interior de Colombia denuncia falta de material en consultas de izquierdas

Esta jornada buscaba elegir un candidato presidencial de izquierdas para las elecciones de 2026, así como aspirantes al Senado y Cámara.

"Hoy se han presentado muchos problemas que nunca había visto en las elecciones pasadas. Redujeron las mesas de votación, redujeron los puestos de votación, no hubo material electoral para votar. En varias partes se acabaron los tarjetones, lo cual nunca había pasado", aseguró Benedetti.

A la consulta se presentaron el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho. El ganador, que se conocerá hoy mismo, será el aspirante presidencial en 2026 del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro al poder.

El jefe de la cartera política culpó a la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, de esos fallos y aseguró que "esto deja mucho que desear de la gestión que debió haberse realizado con anterioridad para una consulta tan importante, una elección que le permitía a una coalición escoger a sus precandidatos presidenciales".

Horas antes, Cepeda denunció que la organización electoral trasladó puestos de votación. "Hay 4.000 puestos de votación que han sido trasladados a cabeceras municipales en zonas rurales del país. Zonas en las que se sabe que la votación por el Pacto Histórico es supremamente numerosa y masiva".

El presidente Petro también criticó a la Registraduría y denunció inconsistencias del organismo durante las votaciones del Pacto Histórico, aunque destacó la afluencia de votantes a los colegios electorales.

"Desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía. Incumplieron: eran 13.000 puestos y hay 9.000", escribió Petro en su cuenta de X luego de votar en el sur de Bogotá.

Al respecto, la Registraduría Nacional aseguró hoy que instaló 13.405 puestos de votación en todo el país, conformados por 19.833 mesas.