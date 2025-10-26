Netanyahu dice que Israel es "un Estado indepediente" a cargo de su política de seguridad

"En el último mes, hemos sido testigos de afirmaciones ridículas sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Cuando estuve en Washington se decía que yo controlo la Administración estadounidense y que dicto su política de seguridad. Ahora afirman lo contrario: la Administración estadounidense me controla y dicta la política de seguridad de Israel", dijo el mandatario israelí.

"Israel es un Estado independiente. Nos defenderemos por nuestra cuenta y seguiremos controlando nuestro propio destino", insistió.

Al mismo tiempo, el líder israelí aprovechó su intervención para subrayar que la relación con Estados Unidos, su máximo aliado y principal financiador de la ofensiva bélica que ha devastado Gaza, ha alcanzado "un máximo histórico" con la llegada de Trump.

"No estamos dispuestos a tolerar ataques contra nosotros; respondemos a los ataques según nuestra propia discreción, como hemos visto en Líbano y recientemente en Gaza. Lanzamos 150 toneladas contra Hamás y los elementos terroristas tras el ataque a nuestros dos soldados", agregó en referencia a los bombardeos del día 19 que mataron al menos a 45 gazatíes, pese al alto el fuego.

Según filtraron medios estadounidenses, Netanyahu habría pedido permiso al Gobierno de Trump para romper el alto el fuego el pasado domingo tras la muerte de dos soldados en Rafah, en circunstancias que todavía no han quedado claras y en las que parece que no estuvo involucrado Hamás.

"No pedimos la aprobación de nadie para esto. Controlamos nuestra propia seguridad y, con respecto a las fuerzas internacionales, hemos dejado claro que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros", indicó Netanyahu en alusión a la denominada "fuerza de estabilización" internacional que está prevista opere en Gaza a fin de afianzar el alto el fuego.

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, solo sucedió tras el anuncio de un plan de 20 puntos impulsado por Trump y semanas después de que Netanyahu ordenara una nueva invasión terrestre de la ciudad de Gaza.

La presión externa, y sobre todo de EE.UU., según varios analistas, hizo que finalmente Netanyahu cediera, dando paso a un alto el fuego en el que ya han sido liberados los últimos 20 rehenes vivos y 15 cuerpos de cautivos fallecidos a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos; además de cuerpos de gazatíes (muchos con signos de tortura y abusos).