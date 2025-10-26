OEA reafima la legitimidad de la elección del presidente de Guatemala, tras fallo de juez

El pronunciamiento se da en medio de la presión que enfrenta el mandatario guatemalteco por los intentos de un juez de suspender el partido Movimiento Semilla con el que ganó las elecciones presidenciales en 2023.

La Secretaría de la OEA dijo en un comunicado que “sigue de cerca” los acontecimientos recientes en Guatemala y "se mantiene atenta" a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país centroamericano.

El organismo subrayó la importancia de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en las urnas y manifestó su confianza en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional.

Las declaraciones se dan justo cuando Arévalo ofrecerá una respuesta en la noche de este domingo a los intentos de un juez de suspender su partido político.

La alocución del gobernante guatemalteco ocurre después que el juez penal Fredy Orellana ordenara nuevamente, como ya lo ha hecho varias veces en el pasado, la suspensión del partido Movimiento Semilla.

Orellana indicó en un dictamen el viernes pasado que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido (pese a que se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023) y que por tanto debía declararse nula la presidencia de Arévalo de León.

La OEA indicó que mantiene comunicación con las contrapartes en Guatemala y reiteró su disposición a continuar acompañando a ese país en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional.

Orellana y la cúpula del Ministerio Público, que comanda la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea con el impedimento de ingresar a su territorio por señalamientos de corrupción.