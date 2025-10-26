Primer candidato peronista por Buenos Aires visita a Cristina Fernández tras emitir voto

El exministro de Defensa llegó pasadas las 16:00 hora local al departamento de Fernández, ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de emitir su voto.

Al terminar el encuentro, Taiana dialogó brevemente con la prensa y dijo que vio a la exmandataria "muy bien, animada y con esperanza".

Contó, además, que charlaron de la evolución de los comicios y convocó a votar a "quienes todavía no lo hayan hecho" ya que consideró que hasta el momento la participación electoral era baja, en comparación con las elecciones anteriores.

"A Cristina le llamó la atención que hay, hasta ahora, baja participación electoral así que tiene expectativa de lo que pasé en la próxima hora y media (hasta el cierre de los comicios)", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El candidato confirmó que se trasladaría a La Plata para seguir el cierre electoral y el escrutinio, cuyos primeros resultados se esperan para las 21:00 hora local (00:00 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más temprano, al salir del centro donde emitió su voto, Taiana había dicho a los periodistas que estaban allí: “¿Por qué Cristina no pudo hacerlo? Es parte de esta democracia con restricciones que tenemos”, dijo en referencia a la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de excluir del padrón electoral a la exmandataria tras la condena firme por administración fraudulenta durante su Gobierno.

“A las nueve de la noche tiene que haber resultados importantes. Tenemos un esquema de fiscalización aceitado y eficiente, como se vio en septiembre, así que no hubo dificultades para cubrir las mesas”, añadió.

A los 75 años, Taiana encabeza la lista de Fuerza Patria (peronista) a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, que otorga a la nación el mayor número de votos en las elecciones del 26 de octubre, que se espera sean muy disputadas.

La última reunión entre Taiana y Fernández había sido el pasado 15 de septiembre, el dirigente compartió entonces en sus redes sociales una foto del encuentro con el mensaje: “Ayer la visité a Cristina y conversamos de todo, como siempre. Hoy más que nunca la unidad nos fortalece”.

El búnker electoral de Fuerza Patria funcionará en el Hotel Grand Brizo de La Plata, donde se celebró el triunfo en los comicios de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

Desde allí, el equipo de campaña coordinará el seguimiento del escrutinio y la comunicación final de la jornada.

Se espera la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el exministro de Economía, Sergio Massa.

Hasta el momento no se ha confirmado que Cristina Fernández envié un mensaje de audio para emitirse en el lugar, dirigido a candidatos y simpatizantes, como ocurrió en las elecciones provinciales.

Taiana es una de las apuestas fuertes del peronismo para ganar las elecciones de este 26 de octubre, que renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.