El presidente Paul Biya gana a sus 92 años las elecciones presidenciales en Camerún

Biya, que logró su octavo mandato, obtuvo el 53,66 % de los votos, anunció el presidente del Consejo Constitucional, Clément Atangana, durante la proclamación oficial celebrada en el Palacio de Congresos de Yaundé, la capital.

"Por la presente se proclama presidente electo al candidato Biya Paul", dijo Atangana.

El anuncio llega un día después de que cuatro personas murieran y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos en Duala, capital económica del país, durante protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles de las elecciones.

Los manifestantes, que aseguraban que el exministro y candidato opositor Issa Tchiroma Bakary -quien se proclamó ganador dos días después de los comicios y finalmente obtuvo el 35,19 % de los votos- había derrotado en las urnas al veterano mandatario, acusaron a las autoridades de preparar un fraude electoral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la jornada, cientos de simpatizantes de la oposición levantaron barricadas y quemaron neumáticos, mientras la Policía empleaba gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a las multitudes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobernador de la región del Litoral, Samuel Ivaha Diboua, atribuyó los disturbios a jóvenes "bajo los efectos de estupefacientes y movidos por intenciones criminales", a quienes acusó de haber respondido al llamamiento de Bakary.

En los últimos días, habían estallado protestas en varias ciudades del país después de que los resultados parciales difundidos por medios locales apuntaran a una nueva victoria de Biya, en el poder desde 1982.

"Si el Consejo Constitucional proclama resultados falsificados y truncados, será cómplice de una pérdida de derechos, porque el pueblo camerunés, en su inmensa mayoría, jamás aceptará que el Consejo Constitucional valide la falsificación y manipulación de las urnas", advirtió Bakary el pasado miércoles, tras la decisión del órgano de rechazar todos los recursos presentados para invalidar los comicios.

Además del mandatario, que pudo volver a presentarse tras una polémica reforma constitucional aprobada en 2008 que eliminó el límite de mandatos presidenciales, otros once candidatos compitieron en los comicios.

No obstante, la votación estuvo marcada por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral (ELECAM).

Biya, que gobernará Camerún durante otros siete años, es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, sólo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang.