Expertos en cambio climático de la ONU se reúnen en Lima para lograr acuerdos ambientales

Por primera vez, Perú acogió este encuentro que reúne a quinientos expertos de 195 países y que se celebra en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) del 27 al 30 de octubre.

"Nos enorgullece ser el país anfitrión de este encuentro que congrega a tan alto número de representantes de los Estados miembros, junto a eminentes científicos y expertos dedicados a la evaluación del sistema climático mundial y a formular recomendaciones basadas en hallazgos científicos para impulsar un desarrollo sostenible que sea resiliente a los efectos del cambio climático", dijo en la inauguración el canciller peruano, Hugo de Zela.

Expresó su deseo de que esta reunión logre "productivos acuerdos" y reconoció la labor de los expertos del IPCC, cuya labor guía la acción política de los estados que se han comprometido a reducir el calentamiento global "en esta década crucial".

"Los exhorto a actuar con el sentido de urgencia y responsabilidad que demandan estos tiempos para completar los informes y metodologías que comprende este ciclo de preparación del séptimo informe de evaluación para reforzar, y de ser el caso, reorientar los compromisos nacionales y multilaterales"; añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, indicó que si las metas de mitigación programadas al 2030 y los compromisos para habilitar la adaptación no están siendo alcanzados por los países, el IPCC "debería marcar un nuevo derrotero para acelerar la acción climática".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestra labor de proporcionar la ciencia más actualizada, rigurosamente revisada y de la mejor calidad disponible depende de las contribuciones financieras voluntarias de nuestros gobiernos miembros", señaló Skea.

A su turno, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministro del Ambiente de Perú, Raquel Soto, dijo que la ciencia climática es una herramienta vital para establecer políticas, estrategias y otras decisiones orientadas a la conservación del patrimonio natural y cultural.

"Creemos firmemente que la evidencia científica debe seguir siendo la base de las decisiones de políticas informadas y que la acción climático solo será efectiva, inclusiva y basada en el conocimiento", añadió Soto.

El director de la División de Cambio climático del Programa ambiental de Naciones Unidas, Martin Krause, alertó que las proyecciones de calentamiento global basadas en las políticas actuales se sitúan 2,8 °C por encima del nivel histórico, "lejos" del objetivo de 2 °C o incluso de 1,5 °C.

"Este es el peligroso camino que no queremos tomar. La urgencia imperiosa de traducir la ciencia del IPCC en acciones decisivas nunca ha sido tan evidente", agregó.

De los diez países con mayores pérdidas económicas por desastres naturales respecto a su PIB, seis se encuentran en Latinoamérica, lo que supone una afectación de más de 190 millones de personas.

Soto indicó que Perú es especialmente vulnerable al afecto del cambio climático y sufre los efectos de inundaciones, incendios en la Amazonía y la pérdida de los glaciares, que en el presente pone en riesgo la vida de poblaciones por deslizamientos y contaminación de aguas.

"Este 2025, Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, es propicio recordar que el 68 % de los glaciares tropicales del mundo están en el Perú y son de los más vulnerables al cambio climático. En las últimas seis décadas hemos perdido el 56 % de su superficie y se prevé una pérdida de hasta 80 % hacia el fin de siglo", dijo la viceministra.

Agregó que el "valioso rol" del IPCC brinda información científica rigurosa para orientar a Perú en la formulación de su política nacional sobre cambio climático al 2050.