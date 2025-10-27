La Bolsa de Londres sube 0,09 % y marca su tercer récord al cierre con los bancos al alza

Londres, 27 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un leve 0,09 % e inició la semana con un nuevo récord al cierre, por tercera sesión consecutiva, en una semana dominada por las reuniones de los bancos centrales, los resultados financieros del sector tecnológico y el desarrollo de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.