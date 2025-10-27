La ultraderecha evita confirmar si apoyará los presupuestos para 2026 en Portugal

En el debate en el Parlamento sobre el documento de los presupuestos del Ejecutivo, Ventura cuestionó la cifra de recaudación prevista para 2026 de más de 187 millones de euros con el Impuesto sobre Productos Petrolíferos y Energéticos (ISP), al considerar que no es factible y que llegará acompañada de más subidas fiscales sobre los combustibles a lo largo del año.

"Con toda franqueza, señor primer ministro, no vale la pena bajar el IRC (el Impuesto sobre las Personas Colectivas) si luego, a lo largo del año, se nos cobra más en impuestos sobre los combustibles. No vale la pena", recriminó el líder de extrema derecha.

Por otro lado, censuró la situación del sistema nacional de salud y le recordó al primer ministro, Luís Montenegro, que hay un millón de personas esperando una consulta mientras que la lista de espera "para cirugía oncológica ha aumentado un 4,7 %".

"Me gustaría que nos dijera qué nos depara el presupuesto en materia de sanidad, porque hasta ahora solo ha habido desgracias, una tras otra, y la salud cada vez es peor", apuntó Ventura, dirigiéndose al jefe del Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de criticar varios puntos, el presidente de Chega no confirmó ni desmintió si su partido apoyará este borrador de presupuestos. Sin embargo, con la anticipada abstención del Partido Socialista (PS), el Gobierno luso debería poder sacar adelante estos presupuestos sin problema en el Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El borrador contempla más de 2.152 millones de euros destinados a vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, el Ejecutivo contempla una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo al quinto escalón.

Asimismo, propone una disminución del Impuesto sobre las Personas Colectivas (IRC) del 19 % en 2026, que será aplicable sobre los primeros 50.000 euros de la base imponible en las pequeñas y medianas empresas.

También recoge una subida de 50 euros, hasta 920 euros, del salario mínimo en 2026, tal y como el Ejecutivo firmó con los sindicatos y patronal, y un incremento de 40 euros en el llamado Complemento Solidario para las Personas Mayores, que reciben los jubilados con pensiones más bajas.

Está previsto que el borrador de los presupuestos para 2026 sea debatido entre hoy y mañana en el Parlamento, mientras que la votación definitiva está prevista para el 27 de noviembre.