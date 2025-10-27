Meloni y Orbán analizan en Roma la situación en Ucrania y Oriente Medio

Roma, 27 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo húngaro, Viktor Orbán, se reunieron este lunes en Roma, en un encuentro en el que hablaron de la situación en Ucrania y en Oriente Medio, además de tratar cuestiones relacionadas con la política migratoria.