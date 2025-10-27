Pakistán y los talibanes entran en el tercer día de diálogo en Estambul en "punto muerto"

"La segunda ronda de negociaciones entre Afganistán y Pakistán, que se celebra en Turquía, continúa en su tercer día y estamos a la espera de los resultados", dijo Mujahid en declaraciones a la Radio y Televisión Nacional de Afganistán (RTA), medio estatal bajo el control del régimen de los fundamentalistas.

El portavoz subrayó que el "Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) cree en resolver los problemas a través del diálogo" y expresó optimismo respecto al alcance de resultados pacíficos en las negociaciones con Pakistán.

Sin embargo, Mujahid también advirtió contra cualquier posible agresión a su país y dijo que "si algún país ataca a Afganistán, enfrentará una respuesta similar".

Fuentes de seguridad paquistaníes informaron a EFE de que las negociaciones entre Islamabad y Kabul no dieron ningún resultado a lo largo del fin de semana y se encuentran estancadas.

Según Islamabad, las negociaciones se han encallado porque los talibanes no están dispuestos a garantizar a Pakistán la toma de medidas contra el Tehreek-e-Taliban (TTP).

Este grupo, hermano ideológico de los fundamentalistas afganos, está en el centro del reciente conflicto fronterizo afgano-paquistaní.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio en su territorio a insurgentes del TTP que perpetran actos terroristas en Pakistán. Afganistán niega estas acusaciones.

Las negociaciones en Turquía se producen tras los peores enfrentamientos fronterizos en la Línea Durand entre Pakistán y Afganistán en las últimas décadas, acontecidos en la semana del 13 al 19 de octubre.

Los choques se detuvieron ese día después de que Islamabad y Kabul alcanzasen un acuerdo de alto el fuego en Doha, con la mediación de Catar y Turquía.

En Estambul, los dos países sudasiáticos buscan acordar condiciones de paz más estables para que la tregua se prolongue de manera indefinida.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, advirtió el sábado a Afganistán de la posibilidad de una "guerra abierta" si fracasan las conversaciones de Turquía.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió presión a Islamabad y Kabul y aseguró que él mismo solucionará "muy rápidamente" el conflicto.