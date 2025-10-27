Rachel Zegler y Ben Platt protagonizarán musical 'The Last Five Years' en Londres en 2026

Entre el 24 y el 29 de marzo de 2026, los intérpretes se subirán a las tablas del emblemático teatro Palladium de Londres -donde Zegler ya ha triunfado recientemente con el musical 'Evita' e hizo su primer concierto en solitario- bajo las órdenes del director original, Jason Robert Brown.

Estrenada en Chicago (Estados Unidos) en 2001, la obra musical explora una relación de cinco años entre el novelista Jamie Wellerstein y Cathy Hiatt, una actriz con dificultades para encontrar un papel, a través de un estilo narrativo en la que la historia de ambos se cuenta de manera cronológicamente opuesta.

'The Last Five Years' ha tenido diversas producciones tanto en Broadway como en Londres, tanto en 2016 como en 2021, y fue adaptada a la gran pantalla en 2014, en una versión protagonizada por Anna Kendrick y Jeremy Jordan.

Zegler y Platt tomarán asimismo el testigo, entre otros, de los actores de 'Wicked' Jonathan Bailey y Cynthia Erivo, que también protagonizaron el musical en ocasiones anteriores, así como del actor y cantante de los 'Jonas Brothers' Nick Jonas, que encabezó el elenco de la última producción de Broadway en 2025.

El Palladium promete en su página web que esta nueva versión mostrará una visión más "cruda, íntima y electrizante" de la obra y "como nunca antes se ha visto".

Zegler, de 24 años, saltó a la fama por su papel de María en el 'West Side Story' de Steven Spielberg (2021), con el que ganó un Globo de Oro y recientemente logró el premio a mejor artista debutante en el West End por su rol como Eva Perón en 'Evita', que logró hacerse viral por su interpretación de 'No llores por mí, Argentina' desde el balcón del teatro londinense.

Por su parte, Platt, de 32 años, es principalmente conocido por su papel protagonista en el musical 'Dear Evan Hansen' y está considerado como uno de los actores del género más cotizados del momento, pues cuenta en su palmarés con un premio Tony, un Grammy y un Emmy.

"Con Platt, Zegler y Brown (...) uniendo fuerzas, este potente concierto trasciende el resurgimiento y redefine el teatro musical en su forma más poderosa", añade.