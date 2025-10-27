Rusia derriba 193 drones sobre 13 de sus regiones, 40 de ellos en las cercanías de Moscú

Moscú, 27 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 193 drones de ala fija ucranianos sobre 13 regiones del país, 40 de ellos en las cercanías de Moscú, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.