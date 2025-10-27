Taiwán denuncia que maniobras chinas pretenden "intimidar" a la opinión pública de la isla

Según indicó este domingo por la noche el canal militar de la cadena estatal CCTV, unidades del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevaron a cabo ejercicios de "combate real" alrededor de Taiwán para poner a prueba su capacidad de reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión.

Entre las aeronaves participantes figuraron cazas J-10 y bombarderos con capacidad nuclear H-6K, que efectuaron simulacros de enfrentamiento sobre áreas marítimas y aéreas cercanas a la isla.

El informe, que no ofreció detalles sobre la fecha exacta de las maniobras, destacó que las operaciones se enmarcan en el refuerzo de la "preparación integral para el combate" y en la defensa de la "soberanía e integridad territorial".

En un comunicado remitido a EFE, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán manifestó este lunes que, frente al "hostigamiento" del Ejército chino, las fuerzas armadas isleñas emplean "métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento" para mantener un "estricto control" de la situación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El contenido divulgado por el EPL tiene evidentemente como propósito principal intimidar a la opinión pública; por ello, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse unida frente a este tipo de manipulación cognitiva, a defender con firmeza la libertad y la democracia, y a proteger juntos nuestro hogar", apuntó la cartera castrense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El MDN no reportó movimientos inusuales de fuerzas chinas recientemente, aunque en su último boletín diario registró la presencia de cuatro aeronaves militares del gigante asiático en las inmediaciones de Taiwán.

El anuncio de estos ejercicios por parte de Pekín llega en vísperas del posible encuentro entre Xi y Trump el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, en el que se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el estrecho de Taiwán.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó el sábado que Taipéi no debería preocuparse por las conversaciones.

"Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando", aseveró.

Pekín considera a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con China.