Venezuela espera que Trinidad y Tobago no use territorio en maniobras que amenazan la paz

"Esperamos que Trinidad y Tobago haga lo propio y no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe. Respetamos al pueblo de Trinidad y Tobago y confiamos en su conciencia para impedir que su país sea arrastrado a una operación sucia de guerra", señaló el canciller venezolano, Yván Gil, en una publicación en Telegram.

El funcionario sostuvo que Venezuela no "caerá en provocaciones", pero advirtió que defenderá su soberanía sin titubeos.

"La primera ministra Kamla Persad-Bissessar debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia: o se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos)", añadió.

Además, señaló que se ha informado con "claridad" al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre una “operación de falsa bandera”, supuestamente dirigida por la CIA, que consistiría en atacar un buque militar estadounidense en la isla y “luego culpar a Venezuela para justificar una agresión” contra el país suramericano.

"Venezuela actúa con firmeza y responsabilidad: en nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta", apuntó.

El domingo, el Gobierno de Nicolás Maduro denunció una "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago "en coordinación" con la CIA para "instalar una guerra" en el Caribe, donde Estados Unidos mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una amenaza para propiciar un "cambio de régimen".

En un comunicado compartido por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo chavista alertó de "la peligrosa realización de 'ejercicios militares' por parte de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur" de EE.UU., en el país insular, donde este domingo arribó el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense.

Igualmente, Rodríguez informó de la detención de "un grupo mercenario con información directa" de la CIA, con lo que, aseguró, se pudo "determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano", y que tiene el objetivo, advirtió, de generar "un enfrentamiento militar".

Además del destructor, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense a Trinidad y Tobago, ubicado muy cerca de Venezuela.