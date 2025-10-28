Ecuador busca fortalecer con Vietnam la cooperación en educación, cultura y seguridad

Pinto llegó a Vietnam para participar del acto de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, un documento compuesto por nueve capítulos y 71 artículos que abordan temas como el abuso infantil en línea y el blanqueo de capitales.

Durante el encuentro con su homóloga vietnamita, Pinto destacó la importancia de que Ecuador "forme parte activa de los esfuerzos internacionales para enfrentar la ciberdelincuencia, una amenaza global que exige respuestas coordinadas", destacó la Vicepresidencia en un comunicado.

También abordaron temas estratégicos de cooperación política, económica y social entre ambos países.

La vicepresidenta vietnamita, por su parte, resaltó la participación de Ecuador en este evento "como una muestra clara de su compromiso con los esfuerzos globales por un entorno digital más seguro y justo", añadió la Vicepresidencia ecuatoriana.

El encuentro entre Pinto y Vo Thi Anh Xuan se da después de que en junio el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se reuniera en China con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, con quien dialogó sobre el interés mutuo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.