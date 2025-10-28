El apoyo al laborismo de Starmer vuelve a caer y sube el del populista Reform

Londres, 28 oct (EFE).- El apoyo al laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, ha vuelto a caer en un último sondeo sobre intención de voto, que mantiene a la formación populista de derechas Reform, de Nigel Farage, en primer lugar.