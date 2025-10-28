El representante oficial de Taiwán parte a Corea del Sur para participar en cumbre de APEC

En declaraciones recogidas por la Oficina Presidencial, Lin subrayó que durante el encuentro, que tendrá lugar del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju, compartirá "las características y fortalezas de Taiwán en diversos ámbitos, con el fin de promocionar el país, atraer inversiones y fomentar el intercambio y la cooperación".

Lin aseveró que la APEC es un "espacio crucial en el que la delegación taiwanesa puede interactuar en condiciones de igualdad con los demás miembros", y agregó que Taipéi compartirá sus experiencias en materia de semiconductores, inteligencia artificial, medicina inteligente y desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

"En un contexto global de gran volatilidad económica, la cumbre de líderes es una rara oportunidad de diálogo de alto nivel", afirmó, sin precisar si mantendrá encuentros bilaterales con representantes de otras comitivas.

Taiwán participa en esta cita desde 1991 bajo el nombre de 'Taipéi chino' y no envía a sus presidentes a las cumbres debido a la oposición de China, que considera a la isla como una parte inalienable de su territorio.

Este es uno de los escasos foros internacionales en los que coinciden representantes de Taiwán y China.

La cumbre de este año estará marcada por el posible encuentro entre Xi su homólogo estadounidense, Donald Trump, previsto para el 30 de octubre en Corea del Sur. La Casa Blanca ya ha confirmado la reunión, mientras que Pekín aún no se ha pronunciado.

Si bien la situación en el estrecho de Taiwán podría estar entre los temas a tratar entre ambos líderes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recalcó que Taipéi no debería preocuparse por las conversaciones.

"Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando", aseveró Rubio este sábado.