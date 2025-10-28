El Supremo empezará a juzgar el recurso de Bolsonaro a partir del 7 de noviembre

El presidente de la Primera Sala del Supremo, Flávio Dino, confirmó que el análisis de las apelaciones de Bolsonaro y de otros seis condenados en el proceso se extenderá hasta el 14 de noviembre.

De esta forma, los magistrados que integran el órgano tendrán siete días para depositar sus votos de forma telemática, según indicó el Supremo en una nota.

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro y siete de sus más estrechos colaboradores, entre antiguos ministros y mandos militares, fueron condenados por orquestar un golpe tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El ex jefe de Estado recibió el mayor castigo de todos, 27 años y 3 meses de cárcel en régimen cerrado, al ser considerado el "líder" de la "organización criminal" que buscó "perpetuarse en el poder".

La sentencia se publicó el pasado 22 de octubre, momento a partir del cual se abrió el plazo para presentar recursos, lo que han hecho finalmente siete de los ocho condenados, incluido Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña.

No obstante, este primer recurso no evaluará el mérito de la condena y apenas se limitará a cuestiones de forma.

En este contexto, Bolsonaro, a través de sus abogados, insistió en su escrito que su derecho a una amplia defensa fue violado durante el proceso y que la sentencia se fundamenta en "errores jurídicos", frente a lo cual pidió una revisión de la pena.

Antes de la ejecución de la sentencia, la defensa del expresidente aún podría presentar otro recurso.

Una vez que sean juzgadas las apelaciones, el Supremo deberá ordenar la ejecución de las sentencias y definir dónde serán cumplidas.

En el caso de Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto en su residencia de Brasilia, una condición que sus abogados ya han anticipado que intentarán mantener, alegando motivos de salud.