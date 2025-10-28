El Vaticano espera que Europa y China tengan más protagonismo en lograr la paz en Ucrania

Ciudad del Vaticano, 28 oct (EFE).- El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, deseó este martes que "Europa asuma un papel más protagonista" y que también China puede dar su aportación para alcanzar la paz en Ucrania, un objetivo para el que es "necesaria la participación" de Estados Unidos.