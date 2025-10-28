Empresa peruana retira lote de un fármaco para la diabetes por una "partícula extraña"

Lima, 28 oct (EFE).- Las autoridades peruanas informaron este martes que la empresa Perufarma ha decidido retirar un lote del medicamento Metformina, utilizado en el tratamiento de la diabetes, tras detectarse la presencia de una "partícula extraña" en un comprimido adquirido en una botica de Lima.