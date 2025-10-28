Escritoras y feministas mexicanas exigen la renuncia de Taibo II con "horribles poemas"

En la entrada de la sede de la FCE en la capital mexicana, las activistas, agrupadas como 'Las horribles', leyeron un pronunciamiento de “condena pública al machismo y misoginia”, en el que pidieron a Taibo tener “dignidad” y dejar la dirección de la mayor editorial pública del país.

“El ultimátum es claro, deje de utilizar la infraestructura del Estado para promover su misoginia o será señalado donde quiera que se pare como el misógino institucional que intenta silenciar y denigrar a la mitad de la población”, expusieron.

El jueves pasado, frente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Taibo II expresó su inconformidad por incluir poemas “horriblemente escritos”, solo por ser de mujeres, para cumplir con las cuotas de género.

Las manifestantes también expusieron un pliego petitorio dirigido a Taibo II y a la presidenta de México donde demandaron una disculpa pública y la “destitución inmediata” del funcionario.

Aunque Sheinbaum rechazó esta mañana destituir a Taibo II, a quien llamó “un gran compañero”, las feministas dijeron que esperan un cambio en la postura de la presidenta.

“Cualquier hombre machista misógino violenta a las mujeres y no es un buen compañero”, afirmó Diana Luz Vázquez, del colectivo Ley Sabina.

Vázquez pidió además a la primera mujer presidenta de México “repensar sus decisiones”.

“Tiene que renovar un gabinete, donde recibió una herencia de funcionarios misóginos y machistas y ojalá pueda renunciar a esa herencia”, señaló.

Entre una docena de demandas, las feministas también exigieron cursos y capacitaciones en materia de género en el FCE e informes transparentes sobre los criterios de selección de las colecciones de libros.

Luego, las activistas realizaron la lectura de poemas “horribles” dirigidos al escritor, entre los que destacó un texto enviado por la periodista Denise Dresser, bajo el título ‘Versión horrenda de Valium 10 de Rosario Castellanos’.

“Para soportar al macho ilustrado, al que dicta qué leer y cómo leerlo, al que llama poetas horrendas a las que escriben sin pedir permiso, tómese una dosis diaria de paciencia, dos de ironía y tres de resistencia feminista”, comenzó el poema.

Con la presencia de la escritora Cristina Rivera Garza, las manifestantes comenzaron la protesta con un pase de lista de “las horribles”, y colocaron los nombres de más de 100 poetas y escritoras mexicanas y latinoamericanas.

“Las horribles, presentes”, exclamaron y pronunciaron nombres como los de Cristina Pacheco, Fernanda Trias, Marcela Turati, Carmen Ollé, Pita Amor, Lydia Cacho, Violeta Parra e Isabel Allende.

En las puertas de la editorial estatal, también colocaron, junto a los nombres, fragmentos de poemas y fotografías de las escritoras.

Asimismo, escribieron sobre las páginas de varios libros los nombres de escritores acusados de violencia sexual y machista, entre ellos frases como: “José Revueltas, abusador de menores” y “Pablo Neruda, abandónico (deudor alimentario)”.

Las recientes declaraciones de Taibo II se produjeron el 23 de octubre, durante la conferencia presidencial diaria, en la presentación de una colección de libros gratuitos que serán difundidos en América Latina, lo que ha generado una intensa polémica en el país en los últimos días.