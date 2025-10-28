Galápagos busca reforzar con un nuevo plan la protección del lobo marino

El lobo marino de Galápagos (Zalophus wollebaeki) está categorizado desde el año 2008 como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que ha llevado a que la dirección del Parque priorice sus acciones de conservación en San Cristóbal, que alberga una de las mayores colonias de esta especie endémica.

La construcción de este documento, denominado como Plan de Manejo para la Conservación y Uso Sostenible del Lobo Marino de Galápagos en la Isla San Cristóbal 2025–2030, estuvo liderada por Diego Páez, profesor de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) e investigador del Galapagos Science Center, e incluyó la revisión de más de cien publicaciones científicas, la recopilación de datos ecológicos y sociales, explicó el Parque en un comunicado.

Además, se instalaron mesas de trabajo con autoridades locales, investigadores, pescadores, guías naturalistas y representantes de la sociedad civil.

La iniciativa plantea tres grandes metas: fomentar acciones de conservación y control sanitario, reducir las interacciones negativas entre la fauna y la actividad humana, y promover un modelo de aprovechamiento sustentable basado en la educación, la investigación y el turismo responsable.

Además, incorpora indicadores biológicos, sociales y económicos que permitirán evaluar el estado de conservación de la especie y la efectividad de las acciones implementadas.

Carlos Ortega, director del Parque Nacional Galápagos, señaló que contar con el plan de manejo es un "paso fundamental" para fortalecer la gestión de la situación del lobo marino en San Cristóbal, "donde la convivencia entre la fauna y la población humana exige una planificación técnica y coordinada".

"Esta herramienta nos permitirá orientar de manera más eficiente las acciones de conservación, manejo de hábitats y educación ambiental, asegurando que la especie continúe siendo parte esencial del equilibrio ecológico y de la identidad natural de la isla", indicó.

Las Islas Galápagos están formadas por 13 islas grandes situadas en el océano Pacífico, a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador.

El archipiélago está considerado como una de las reservas marinas mejor conservada del mundo y como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.