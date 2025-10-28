Hamás decide aplazar entrega de un cadáver a Israel debido a "violaciones" alto el fuego

La organización armada palestina había anunciado este martes que entregaría el cadáver a través de la Cruz Roja, pero pocas horas después Israel acusó a Hamás de haber atacado a sus fuerzas en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, y decidió lanzar una ofensiva en esta zona.

"Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, debido a las violaciones de la ocupación", precisó el ala armada de Hamás en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Además, advirtió de que "cualquier escalada" por parte de Israel obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete.

La consulta de seguridad se convocó después de que anoche Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Asimismo, este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

En Gaza hay aún 13 cadáveres de secuestrados. Hamás asegura estar tratando de hallarlos, mientras denuncia que el Ejército israelí impide su labor y la entrada de maquinaria pesada para descombrar.