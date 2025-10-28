Ilia Topuria continúa su idilio con la moda en la última campaña de Adolfo Domínguez

Madrid, 28 oct (EFE).- El vigente campeón del mundo de peso ligero de artes marciales mixtas de la UFC, Ilia Topuria, continúa su idilio con la moda al protagonizar la última campaña de la firma española Adolfo Domínguez, tras haber colaborado con MR.AB, la compañía del aristócrata y empresario Rafael Medina, en una colección cápsula.