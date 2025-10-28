La India se prepara para evacuar a más de 30.000 personas por la llegada del ciclón Montha

Las regiones donde se espera que afecte más la tormenta ciclónica Montha son Andhra Pradesh, Odisha y Chattisgarh, donde el Departamento Meteorológico de la India (IMD) mantiene hoy alertas rojas, las más elevadas de su sistema, por lluvias y tormentas.

"Tenemos el objetivo de evacuar a 32.528 personas de las zonas bajas vulnerables y de terrenos montañosos (...) El gobierno estatal ha abierto 1.445 refugios anticiclón para albergar a la población", dijo anoche el ministro de Gestión de desastres de Odisha, Suresh Pujari, según reportó el medio local Orissa Post

En el caso del estado de Andhra Pradesh, donde se espera que el ciclón Montha toque tierra, ya han sido evacuadas unas 10.000 personas, según el periódico indio The Hindu.

La Autoridad de Gestión de Desastres de Andhra Pradesh ha instado a la gente a quedarse en sus casas ante la posibilidad de lluvias muy fuertes y de vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora.

Hasta ahora, el mal tiempo ha provocado la suspensión de decenas de trenes en las regiones afectadas y de dos vuelos entre Nueva Delhi y la ciudad de Visakhapatnam, en Andhra Pradesh.

Además, las autoridades han pedido a los barcos pesqueros que llevan a cabo su actividad en esta parte de la costa oriental india que no salgan a faenar en las próximas horas.

Para mañana, 29 de octubre, las alertas máximas continuarán vigentes en el litoral de Andhra Pradesh y en Odisha, mientras que el jueves ya pasarán a nivel amarillo, el más bajo del sistema del IMD.

La Bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones entre abril y mayo, y entre octubre y noviembre. Sin embargo, en los últimos años, apoyada al minuto por sus satélites meteorológicos, la India ha logrado evitar catástrofes como la de 1999, cuando una tormenta ciclónica golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos.