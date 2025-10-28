Microsoft controla el 27% de OpenAI

Según lo acordado, Microsoft poseerá aproximadamente el 27% de la reestructurada OpenAI, una inversión valorada en aproximadamente 135.000 millones de dólares, mientras el fabricante de ChatGPT hace la transición hacia una corporación de beneficio público, según una entrada de blog en el sitio web de OpenAI.
También como parte del nuevo acuerdo entre ambos socios, OpenAI se comprometió a adquirir 250.000 millones de dólares de capacidad adicional para desarrollar su IA en la plataforma Azure de Microsoft, dedicada a la computación remota (en la nube).