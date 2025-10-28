Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza tras reunión de seguridad de su gabinete

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.