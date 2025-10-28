Peña anuncia que multinacional de la India invertirá 15 millones de dólares en Paraguay

El gobernante informó en la red social X que la firma finlandesa PKC Group, que forma parte del Motherson Group, "invertirá 15 millones de dólares en Paraguay, creando más de 2.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años".

"Esta inversión reafirma la confianza del mundo en nuestro país y en nuestra gente", dijo el mandatario, quien destacó que el proyecto de inversión se realizará bajo el régimen de maquila.

El líder paraguayo hizo el anuncio luego de mantener una reunión en la residencia presidencial de Asunción con representantes de Motherson Group, una corporación dedicada a fabricar componentes para el automóvil.

En el encuentro participaron el vicepresidente de Operaciones de Motherson en Alemania, Peter Guellich; el gerente general de la multinacional en Brasil, Patrick Lehner; el gerente senior de programas de Brasil, Alexandre Grassmann Ceza, entre otros, detalló la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

El Ejecutivo en Asunción aseguró que la inversión se enmarca en la implementación de la ley "del Régimen de Maquila", que Peña promulgó el pasado 8 de septiembre, con el objetivo de "atraer capital productivo y fortalecer el desarrollo industrial del país".

La nueva ley de maquila, entre otros aspectos, regula contratos entre empresas nacionales y firmas extranjeras para promover el uso de mano de obra local.

La firma PKC Group, especializada en la fabricación de sistemas eléctricos y soluciones de cableado para vehículos, forma parte desde 2017 del Grupo Motherson, que tiene presencia es más de 40 países.