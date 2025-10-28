República Dominicana llama a "no bajar la guardia" ante el poderoso huracán Melissa

En la República Dominicana está lloviendo desde el pasado martes, cuando Melissa se convirtió en tormenta tropical, "por lo que hay que tomar en cuenta el tema de deslizamientos de tierras y las inundaciones" que "se sentirán con mayor celeridad por la saturación de los suelos", afirmó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

Las lluvias asociadas a Melissa, ahora categoría 5, han dejado un muerto en la República Dominicana, donde más de un millones de personas continúan sin agua potable por los efectos de las precipitaciones en decenas de acueductos.

Un total de 3.785 personas tuvieron que abandonar sus viviendas a causa de las lluvias, que afectaron 737 viviendas, de acuerdo con los datos del COE, que precisan, además, que 48 localidades siguen incomunicadas.

Ante los pronósticos meteorológicos, los organismos de protección civil deben mantener sus planes de contingencia activos en República Dominicana, especialmente en las provincias en alerta roja y amarilla, dijo Méndez.

El potente huracán Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró en Jamaica cerca de la localidad de Black River, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.