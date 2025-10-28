Taiwán afirma que relaciones con EE.UU. son "muy estables" antes de reunión de Trump y Xi

En declaraciones recogidas por la televisión local SETN, Lin recalcó que no existe preocupación sobre una posible traición de Estados Unidos, principal proveedor de armas a la isla y aliado potencial de Taipéi en caso de un conflicto armado con China, que considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio.

"Las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos son muy estables; se basan no solo en la Ley de Relaciones con Taiwán y en las Seis Garantías, sino también en una estrecha cooperación en los ámbitos de seguridad y economía", manifestó el ministro isleño.

Estas declaraciones tuvieron lugar en vísperas del encuentro, por ahora solo confirmado por la Casa Blanca, entre Trump y Xi el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, en el que se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales.

Los medios estatales chinos informaron el domingo por la noche de que varias unidades de la Fuerza Aérea habían llevado a cabo ejercicios de "combate real" alrededor de Taiwán para poner a prueba su capacidad de reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión.

Con estas maniobras, cuya fecha exacta se desconoce, Pekín buscaba "intimidar" a la opinión pública taiwanesa, denunció este lunes el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán, que calificó las imágenes difundidas por medios chinos -en las que aparecían bombarderos H-6K con capacidad nuclear- como un "tipo de manipulación cognitiva".

Con todo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó el sábado que Taipéi no debería preocuparse por las conversaciones entre los líderes de las dos potencias.

"Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando", aseveró Rubio.