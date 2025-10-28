Un sector de transportistas para en provincia vecina a Lima por ataque de sicarios

Lima, 28 oct (EFE).- Un sector de transportistas de Callao, la portuaria provincia de Perú vecina a la capital Lima, paró en las primeras horas del martes en protesta por el ataque de presuntos sicarios a un conductor, a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno de transición en ambas jurisdicciones para combatir el crimen organizado.