Banco Santander gana 11 % más hasta septiembre con un récord de 10.337 millones de euros

A ello contribuyeron la evolución del margen de intereses, los ingresos por comisiones y la mejora de la eficiencia, según informó este miércoles la entidad financiera española, de importante presencia en Latinoamérica.
Los ingresos se mantuvieron constantes en 46.277 millones de euros (53.681 millones de dólares) gracias al récord por comisiones, que ascendieron a 10.011 millones de euros (11.612 millones de dólares). El margen de intereses bajó un 2,5 %, aunque en términos constantes creció un 3 %, excluida Argentina.
La fuerte evolución comercial compensó en los tres primeros trimestres del año el entorno de tipos de interés menos favorable y sólo en el tercero el beneficio alcanzó un nuevo récord de 3.504 millones de euros (4.065 millones de dólares), un 8 % más interanual.
El banco prevé distribuir como mínimo 10.000 millones de euros (11.600 millones de dólares) en recompras de acciones con cargo a los resultados de 2025 y 2026 y al exceso de capital.
Además de Europa, Banco Santander tiene actividad en EE.UU, México, Brasil y otros países de Sudamérica.