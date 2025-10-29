Banco Santander gana 11 % más hasta septiembre con un récord de 10.337 millones de euros

Madrid, 29 oct (EFE).- El Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros (11.990 millones de dólares) en los nueve primeros meses del año, un 11 % más que en el mismo periodo de 2024, su mejor resultado histórico en este periodo.