El 91 % de las empresas en bolsa dieron información de sostenibilidad en 2024

Esa evolución aparece en el informe sobre la sostenibilidad de las empresas publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que también destaca que empresas que suponían un 88 % de esa capitalización bursátil dieron cuenta en 2024 de sus emisiones de efecto invernadero.

El sector que más comunicó sobre su sostenibilidad el pasado año fue el de la energía, con un 94 % en 2024, mientras que en el otro exrtremo estuvo el inmobiliario, con un 78 %.

Por regiones, Europa estuvo en cabeza con cerca del 100 % de sus compañías que cotizan en bolsa, seguido de cerca por los países desarrollados de la región Asia-Pacífico y Estados Unidos, todos ellos por encima del 90 %.

Los autores del informe precisan que un 42 % de las empresas que declararon informaciones sobre sostenibilidad las hicieron certificar por una entidad exterior.

La OCDE recuerda que hay diversas normas contables de referencia, básicamente tres, que no son plenamente coincidentes.

La más utilizada, por 6.500 empresas, es la del Global Reporting Initiative (GRI), seguida por las del Grupo de Trabajo sobre las Informaciones Financieras Climáticas (TCFD), que utilizaron 4.800, y las normas SABS, a las que se acogieron 3.500.

Un 11 % de las empresas que cotizaban en bolsa (en términos de capitalización) tenían en 2024 representantes de los asalariados en sus consejos de administración.