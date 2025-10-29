El rey Juan Carlos regresa a España en plena polémica por la publicación de sus memorias

Juan Carlos de Borbón, que reside en Abu Dabi, tiene previsto llegar la noche de este miércoles a Vitoria (norte) para acudir a una revisión médica antes de continuar su viaje a la localidad portuguesa de Cascais, indicaron a EFE fuentes de su entorno.
La próxima semana, el padre de Felipe VI tiene programado un viaje a la localidad gallega de Sanxenxo (noroeste) para participar en la regata Desafío Barceló, correspondiente a la ultima prueba de la Liga Nacional de 6 metros, de la que es el vigente campeón con el barco Bribón.
Las mismas fuentes confirmaron a EFE que el rey Juan Carlos viajará a Sanxenxo para hospedarse en la casa de su amigo Pedro Campos, como hace habitualmente cuando viaja a esa localidad española.