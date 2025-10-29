Estados Unidos levanta las sanciones al líder secesionista serbobosnio Milorad Dodik

Belgrado, 29 oct (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones contra líder secesionista serbobosnio Milorad Dodik, en el marco de un acuerdo entre las partes para desbloquear la crisis institucional en la República Srpska, el ente serbio de Bosnia-Herzegovina, informó el portal de noticias klix.ba.