Huracán Melissa deja comunidades incomunicadas y cuatro muertos en Jamaica

"Yo estoy bien, pero todavía no tengo noticias de mi familia, ya que los teléfonos no funcionan", explica a EFE en declaraciones escritas desde la capital de Jamaica, Kingston, Daniel Buchanan.

Buchanan, profesor de 33 años y oriundo de Black River, cuenta que en su pueblo natal el panorama es desolador y no consigue contactar con sus familiares.

"Muchas casas perdieron sus techos, un hospital que es patrimonio histórico y una clínica sufrieron daños, lugares históricos como el juzgado y Waterloo House, el primer lugar del mundo en tener electricidad, y la iglesia parroquial quedaron destruidos en Black River", relata Buchanan.

El ministro de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres de Jamaica, Desmond McKenzie, confirmó este miércoles que al menos cuatro personas, tres hombres y una mujer, fallecieron en Black River.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que declaró el martes al país "zona catastrófica", indicó en un mensaje en su perfil de Facebook que tras sobrevolar la zona de Saint Elizabeth "las imágenes de destrucción están por todas partes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El huracán Melissa decreció este miércoles a categoría 1 mientras se acerca a Las Bahamas, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.