La mayoría de los votantes californianos apoyan nuevos mapas congresionales, según sondeo

El sondeo publicado por el Instituto de Políticas Públicas de California también revela que, de ese 56 % de electores, el 95 % desaprueba el Gobierno del presidente Donald Trump y que el 86 % aprueba el desempeño del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

La Proposición 50 surgió como respuesta a los intentos de Trump de redefinir las divisiones electorales en los estados republicanos antes de las elecciones intermedias del próximo año.

En California la medida busca que se apruebe una redistribución temporal a favor del Partido Demócrata en cinco puestos congresionales.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que a estos comicios enviaría observadores electorales, en medio de acusaciones demócratas de que la Casa Blanca busca sembrar dudas sobre la imparcialidad de la votación en el Estado Dorado.

La encuesta también reveló que un 70 % de los posibles votantes considera "muy importante" el resultado de estas elecciones, pese a las fuertes divisiones partidistas.

Por ejemplo, el 84 % de los demócratas afirma que votará a favor de la medida, en contraste del 89 % de los republicanos que se declara en contra. Igualmente, el 55 % de los independientes apoya la proposición, que ya ha sido promovida por figuras demócratas de alto perfil, como Barack Obama.