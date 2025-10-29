Paraguay toma "medidas extraordinarias de prevención" en linde con Brasil, tras operativo

En un comunicado, el Codena, encabezado por el presidente Santiago Peña e integrado por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, del Interior, así como por autoridades militares y de Inteligencia, dijo que el Comando Tripartito, ubicado en la zona llamada triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, emitió "una alerta" sobre el "posible ingreso de miembros" del Comando Vermelho "a territorio de países limítrofes".

Entre otras, agregó la comunicación, se dispuso el "refuerzo de los controles migratorios y de tránsito trasfronterizo", el "i﻿ncremento del patrullaje y el monitoreo en las zonas de frontera, para prevenir cualquier ingreso irregular al país y la "intensificación coordinada de operaciones de inteligencia y vigilancia estratégica".

Se ordenaron, según la nota, "acciones nacionales conjuntas y comunicación permanente con autoridades de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, a fin de asegurar una respuesta articulada y eficaz".

También se acordó la "comunicación inmediata de información relevante a las autoridades competentes sobre cualquier hecho o indicio vinculado" a la alerta difundida.

Previamente, el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, había anunciado que se reforzarán los controles policiales y migratorios en varias ciudades fronterizas con Brasil.

Riera declaró -a la Radio Ñandutí- que recibieron "una alerta" del Comando Tripartito para coordinar las acciones conjuntas.

"La idea es reforzar todas las comisarías policiales de todos los departamentos que están vinculados a la frontera de Brasil", explicó el alto funcionario, quien mencionó que se hará énfasis en las regiones de Amambay (norte), Canindeyú (noreste) y Alto Paraná (este).

El titular de la cartera paraguaya de Interior agregó que también se reforzarán las actividades "del mando de las fuerzas militares" y que habrá "un refuerzo del control migratorio".

En la víspera, unos 2.500 agentes participaron en un megaoperativo policial en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

Durante la operación, al menos 132 personas perdieron la vida, según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, aunque el Gobierno regional solo ha confirmado 119 hasta el momento.

Entre los fallecidos hay cuatro policías y el resto, según las autoridades, son sospechosos de integrar bandas armadas que ejercieron resistencia.

Además, fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a diez adolescentes.

También se decomisaron 119 armas y catorce artefactos explosivos y toneladas de droga.