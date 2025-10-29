Rusia avisa que la situación en torno a Venezuela debe ajustarse al derecho internacional

"Venezuela es un Estado soberano y, en cualquier caso, partimos de la premisa de que todo lo que ocurre en torno a Venezuela debe hacerse en concordancia con la letra y espíritu del derecho internacional", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, eludió responder a la pregunta de cuál será la reacción de Moscú en caso de que Estados Unidos lance una operación militar contra Venezuela.

Peskov afirmó que la situación en torno a Venezuela no fue abordada en los recientes contactos entre Moscú y Washington, ya que -subrayó- "no figuraba en la agenda" de éstos.

Rusia y Venezuela firmaron en mayo de este año un tratado de asociación estratégica, que amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Esta semana el presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó la ley de ratificación del tratado, algo que hizo su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el pasado día 8.

Según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, el despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, frente a Venezuela, ya es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).