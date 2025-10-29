Rusia informa de las primeras rendiciones en Kúpiansk y avances en el bastión de Pokrovsk

"Un grupo de 12 soldados comunicó su disposición a rendirse a cambio de que se les garantice la vida. Ahora mismo se buscan variantes para su salida segura", señala el parte de guerra en Telegram.

Por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, el Ejército ruso intenta convencer a los defensores de Kúpiansk que "renuncien a resistir y se entreguen prisioneros".

Las tropas rusas también eliminaron a medio centenar de soldados enemigos en esa estratégica localidad, que tenía unos 25.000 habitantes antes de la guerra.

A su vez, unidades rusas se han asentado en el polígono industrial de Pokrovsk, al tiempo que liquidan a los soldados enemigos cercados en la zona de la estación de tren, apunta.

También avanzan en el sur de la ciudad, cuya conquista Moscú busca desde mediados de 2024, tanto en la ciudad satélite de Mirnograd como en la localidad de Gnativka, situada a las afueras de Pokrovsk.

Según Defensa, los ucranianos habrían intentado romper el cerco al que están sometidas algunas de sus unidades en Pokrovsk, lo que les habría costado la vida a más de 80 de sus hombres.

El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, anunció el domingo que el Ejército había logrado rodear a medio centenar de batallones -unos 10.500 soldados- en Kúpiansk y Pokrovsk.

Con todo, tanto blogueros militares rusos como el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra pusieron en duda las afirmaciones de Guerásimov.

La prevista cumbre en Budapest entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se canceló debido a la negativa del Kremlin a declarar un alto el fuego en Ucrania.