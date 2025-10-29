Subastan en Portugal una primera edición de 'Las flores del mal' de Baudelaire

El ejemplar se encuentra en "buen estado general de conservación" y mantiene una "encuadernación sólida semiprofesional posterior en caja propia, solo ligeramente manipulada", con un "corte dorado en la parte superior", indicó ANNO, que se dedica a la venta de libros antiguos y raros.

"No conserva las cubiertas de la edición en rústico. Interior en general limpio, con muy esporádicos y muy tenues picos de acidez, algo más presentes en las guardas de apertura y cierre. Minúscula falta de soporte en el margen exterior de la última hoja, probablemente provocada aún en la imprenta", concluye la descripción del libro.

Esta es una primera edición de una tirada de solo 1.300 ejemplares de uno de los libros de poesía más influyentes del canon occidental y contiene los seis poemas posteriormente censurados: 'Les Bijoux', 'Le Léthé', 'À celle qui est trop gaie', 'Lesbos', 'Femmes damnées' y 'Les Métamorphoses du vampire'", describe la casa de subastas en su web.

Estos versos fueron considerados "escandalosos" por parte del Tribunal de la Seine, quien los prohibió, lo que provocó la incautación y mutilación de unos 230 ejemplares de esta edición, aunque este ejemplar escapó a la purga, continuó ANNO.

La primera edición de "Las flores del mal" se publicó en 1857 y fue mutilada por la censura después de que su autor fuera acusado de "ultraje a la moral pública" y sancionado con una multa y con el veto a estos seis poemas.

Baudelaire consiguió, con estos versos, romper con la poesía tradicional y abrir la vía a la moderna.

El libro que se subasta perteneció al psicoanalista, escritor y poeta brasileño Carlos Fernando Fortes de Almeida (1936–2016) y tras su muerte pasó a manos de un reputado pianista y cultivador de la literatura y la poesía francesas, con quien cruzó el Atlántico.