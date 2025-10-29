Trump dice antes de ver a Lee que llegará a un acuerdo "muy pronto" con Corea del Sur

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que llegará a un acuerdo comercial "muy pronto, en unos momentos", con Corea del Sur, poco antes de reunirse con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung.