Ucrania explica su voto en ONU por reclutamiento "masivo" de mercenarios cubanos por Rusia

Berlín, 29 oct (EFE).- El ministro de Exteriores cubano, Andrí Sibiga, criticó este martes la "inacción" de las autoridades cubanas ante el reclutamiento "masivo" de mercenarios por parte de Rusia al explicar por qué su país votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que pedía el levantamiento del embargo estadounidense contra la isla.