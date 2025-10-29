Ucrania explica su voto en ONU por reclutamiento "masivo" de mercenarios cubanos por Rusia

"Este gesto no es súbito. Tiene motivos serios. Recordamos que el presidente cubano le deseó 'éxito' a (Vladímir) Putin en su guerra de agresión contra Ucrania. Lo oímos bien", escribió el ministro en X.
Sibiga recordó que este año Kiev decidió reducir su presencia diplomática en La Habana y rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
"Nuestro voto no es en contra del pueblo cubano: respetamos su derecho a vivir en prosperidad. Es en contra de la inacción de las autoridades de Cuba en respuesta al reclutamiento masivo de ciudadanos cubanos por el ejército de ocupación ruso", remachó el ministro.
Sibiga aseguró que "miles" de ellos han firmado contratos para unirse a las filas de los soldados que participan directamente en operaciones de combate en territorio ucraniano.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"La falta de voluntad de La Habana de detener el despliegue masivo de sus ciudadanos en la guerra rusa contra Ucrania constituye un acto de complicidad en la agresión y debe ser condenado en los términos más estrictos. Ucrania siempre se opondrá a una práctica semejante y defenderá los propósitos y principios de la carta de Naciones Unidas", concluyó.