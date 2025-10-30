Ecuador perdió en 4 años 239.000 hectáreas de bosque principalmente por uso agropecuario

En esos mismos cuatro años, el mosaico de agricultura y pastos aumentó en 311.582 hectáreas, "lo que evidencia una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales", aseguró MapBiomas en un comunicado.

"Los datos revelan que la expansión agropecuaria sigue siendo el principal motor del cambio de uso del suelo en el país", añadió.

Las provincias más afectadas por la pérdida de los bosques son las amazónicas Morona Santiago (69.187 hectáreas) y Zamora Chinchipe (40.679 hectáreas), y la tropical Santo Domingo de los Tsáchilas (45.035 hectáreas).

Seguidas por la costera Manabí y las provincias andinas de Bolívar, Cotopaxi y Loja, todas con más de 24.000 hectáreas deforestadas, de acuerdo al análisis de MapBiomas.

"Coincidentemente, estas mismas provincias registran los mayores incrementos en superficie agropecuaria", señaló la organización.

Estos datos son parte de la tercera colección de MapBiomas Ecuador, que permite analizar la transformación del territorio nacional entre 1985 y 2024, mostrando que el 67 % del país conserva coberturas naturales, mientras que el 32,3 % corresponde a usos antrópicos.

Durante este periodo, las coberturas naturales disminuyeron en 1,31 millones de hectáreas, mientras las coberturas antrópicas crecieron en 1,4 millones de hectáreas, "marcando una tendencia constante hacia la conversión de ecosistemas naturales en áreas agrícolas y ganaderas", según MapBiomas.

En estas cuatro décadas, Ecuador perdió 1,21 millones de hectáreas de bosque y ganó 1,19 millones de hectáreas de superficie agropecuaria, lo que para la analista de MapBiomas Ecuador Cristina Aguilera "demuestra tanto la presión sobre los ecosistemas como la necesidad de políticas integrales que armonicen producción y conservación".