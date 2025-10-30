El BoJ mejora ligeramente su previsión de crecimiento de Japón para 2025 hasta el 0,7 %

En su informe trimestral de previsiones económicas, el banco central japonés optó, sin embargo, por mantener en el 2,7 % su previsión de inflación para el ejercicio en curso, que cerrará el 31 de marzo de 2026, citando una remisión del encarecimiento de los alimentos, y especialmente del arroz, que venía hinchando el índice.

La entidad crediticia japonesa decidió mantener sin cambios el resto de pronósticos para los ejercicios de 2026 y 2027.

El BoJ destacó en su informe que hay varios riegos a tener en cuenta que pueden influir en la economía nacional, entre ellos la incertidumbre en torno a la actividad económica en el extranjero y la reacción de los precios al comercio y otras políticas en cada jurisdicción.

"Es necesario prestar atención al impacto de estos desarrollos en los mercados financiero y de divisas, así como en la actividad económica y los precios de Japón", señala el texto.

El informe de previsiones del BoJ se publicó al término hoy de su reunión mensual de dos días sobre política monetaria, en la que el banco central japonés decidió por sexta vez consecutiva mantener los tipos de interés de referencia en el 0,5 %.

Los analistas anticipaban esta decisión mientras la entidad crediticia continúa evaluando el impacto de los aranceles estadounidenses y espera más detalles sobre la aún por determinar postura económica y fiscal del Ejecutivo de la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Takaichi, que fue investida a principios de la semana pasada, es conocida por su postura favorable a una política monetaria expansiva y se ha mostrado crítica con la senda de subidas de tipos que el BoJ emprendió en marzo de 2024 en el camino hacia la normalización de su política monetaria en el actual contexto inflacionario.