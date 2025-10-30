El papa pide a los jóvenes que usen bien la tecnología pero sin ser utilizados por ella

El pontífice, que recordó los años en los que enseñaba matemáticas, animo a los jóvenes a ser "un faro de la esperanza en las horas oscuras de la historia".

"Qué bonito sería que algún día su generación fuera reconocida como la 'generación plus', recordada por el impulso adicional que sabrán dar a la Iglesia y al mundo", animó León XIV en este acto donde destacó el entusiasmo de los miles de jóvenes.

Y también les pidió que sean "portavoces de la verdad y constructores de paz" e "involucren a sus coetáneos en la búsqueda de la verdad y en el cultivo de la paz, expresando estas dos pasiones con su vida, con sus palabras y con sus gestos cotidianos".

Les indicó la necesidad de, cómo hacía Galileo Galilei, "miren más allá" y no se detengan "a mirar el teléfono y sus rápidos fragmentos de imágenes: miren al cielo, hacia lo alto".

Subrayó que detrás de "los episodios de malestar, violencia, acoso, opresión, incluso a jóvenes que se aíslan y ya no quieren relacionarse con los demás", además del sufrimiento "también hay un vacío excavado por una sociedad incapaz de educar la dimensión espiritual, por estar centrada solamente en el ámbito técnico, social o moral de la persona humana".

En otro de los pasajes de su discurso, el papa León XIV insistió en uno de los temas que están marcando su inicio de pontificado: el uso de la tecnología. "Ustedes viven en ella, y eso no es malo, hay enormes oportunidades de estudio y comunicación. ¡Pero no dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia! Sean ustedes los autores: utilicen la tecnología con sabiduría, pero no dejen que la tecnología los utilice a ustedes", destacó.

E insistió a los estudiantes que "en lugar de ser turistas de la red, ¡sean profetas en el mundo digital".

Reiteró la necesidad de una "educación para la paz desarmada y desarmante" pues "de hecho, no basta con silenciar las armas, es necesario desarmar los corazones, renunciando a toda violencia y vulgaridad", agregó.

Y recalcó la necesidad de una educación que reconozca "la misma dignidad de cada chico y chica, sin dividir nunca a los jóvenes entre unos pocos privilegiados que tienen acceso a escuelas muy costosas y muchos que no tienen acceso a la educación".