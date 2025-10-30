El Salvador otorga la nacionalidad a 358 extranjeros en 2025, un 8,4 % menos que en 2024

Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) apuntan que 272 casos fueron por nacionalización y 86 fueron naturalizados en 2025, mientras que en 2024 fueron 315 y 76, respectivamente.

De acuerdo con los formularios de la DGME, la nacionalización se otorga a personas originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que han tenido su domicilio en El Salvador y suman un año de residencia definitiva en el país.

La naturalización, entre tanto, es para personas originarias de España o de un país hispanoamericano que "tuvieren un año de residencia definitiva en el país", extranjeros de cualquier país con cinco años de residencia, extranjeros casados con salvadoreños con dos años de residencia y los refugiados o apátridas.

Las cifras de la DGME también dan cuenta de que en los primeros nueves meses de 2025 se han dado 1.399 residencias definitivas, 2.900 refrendas de residencias definitivas y 3.141residencias temporales.

En total, son 10.868 "calidades migratorias" las otorgadas en entre enero y septiembre de 2025, frente a las 7.708 de 2024, un 40,9 % de aumento.

Los datos de la DGME no indican los países de origen de las personas que han realizado estos trámites y tampoco incluyen procesos de asilo.